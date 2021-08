Follonica (Grosseto), 8 agosto 2021 - Si esulta anche in Toscana nell'alba italiana per il bronzo conquistato dalle Farfalle azzurre della ginnastica ritmica: a Tokyo grande prova per le ragazze guidate da Emanuela Maccarani. E in tanti sono rimasti incollati pur a un'ora insolita, come ci hanno abituato queste Olimpiadi, alla tv per le azzurre. Una medaglia speciale: è la quarantesima per la missione azzurra a Tokyo, un risultato mai raggiunto dalle nostre Nazionali, una esperienza olimpica davvero indimenticabile.

Una vittoria che nasce in Toscana: è Follonica infatti il quartier generale della squadra. Qui in provincia di Grosseto le ragazze si allenano a lungo. Un binomio, quello tra Follonica e le ragazze della ginnastica ritmica, che va avanti da tempo: si allenano al PalaGolfo, scelto anche per tornei, come quello pre-olimpico che si è svolto nelle scorse settimane. Follonica ha adottato le giovani che una volta di più hanno portato in alto l'Italia. Tante anche le iniziative collaterali che si sono svolte a Follonica insieme alle ragazze della ritmica. Qui ad esempio Emanuela Maccarani presentò il suo libro, che racconta la sua esperienza di allenatrice.

Una riscossa dopo il deludente quarto posto di Rio 2016: in quella occasione il team prese solo la medaglia di legno, ripromettendosi di tornare subito a combattere. Cinque anni dopo hanno avuto ragione.