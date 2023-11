UPV Buggiano, dimissioni per coach Barboni

Forte scossone in casa dell’UPV Buggiano. Dopo appena dieci mesi di permanenza a Borgo a Buggiano, il tecnico Luca Barboni ha presentato le sue dimissioni da allenatore della prima squadra borghigiana, sponsorizzata AM Flora, e da quella Under 18. La dirigenza valdinievolina le ha accettate, ringraziandolo per il lavoro svolto e augurandogli "le migliori fortune professionali e umane". La formazione è stata affidata temporaneamente ad Alessandra Pellegrini, la sua assistente: con lei collaborerà lo storico trainer delle giovanili, Manuel Bagni.

Originario di Sansepolcro, Barboni, un tecnico molto preparato nell’allenare le giovani, un’eccellente trafila alle spalle, non ha avuto fortuna in quest’esperienza in Valdinievole. Subentrato a Fabio Bonistalli lo scorso 10 gennaio, non è riuscito ad evitare la retrocessione in serie D, categoria nella quale al momento la compagine è penultima in classifica, con appena 3 punti, frutto di una vittoria e ben 4 sconfitte. L’attuale rappresenta uno dei punti più bassi nella splendida storia dell’Unione Pallavolo Valdinievole che, sarà bene sottolinearlo, in passato ha disputato pure il torneo di serie B1 nazionale. Per Barboni le cose sono andate decisamente meglio con l’Under 18: nella passata stagione arrivò in finale territoriale, perdendola contro la Nottolini Capannori, e raccolse un bottino di un successo e 5 k.o. nella fase regionale toscana. In questa stagione, la squadra è imbattuta al comando del proprio girone territoriale.

Difficile prevedere se patron Leandro Landi, da una vita deus ex machina del sodalizio, deciderà di ingaggiare un coach da fuori o punterà su Pellegrini da qui alla fine dell’annata sportiva. Certo è che una squadra come quella borghigiana non può retrocedere un’altra volta.

Gianluca Barni