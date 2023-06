Tra i due favoriti vince il terzo incomodo, l’ospite piemontese Eureka Grif

Come spesso succede tra due litiganti ha vinto il terzo incomodo. E’ successo ieri nel centrale del Sesana, il premio Sweet Staff, una condizionata per cavalli di tre anni sulla distanza del miglio riservata ai gentlemen. I favori del pronostico erano per Eltyme, un figlio del campionissimo Face Time Bourbon, due volte vincitore dell’Amerique con Guido Gnoffo alla guida ed Earthquaker con Daniele Orsini che aveva il vantaggio di partire all’interno del rivale. Invece ci ha pensato l’ospite piemontese Eureka Grif a sovvertire ogni pronostico. Il suo driver e e proprietario, Jacopo Brischetto è stato bravo a portare subito al comando la sua allieva, nonostae la posizione all’esterno. A quel punto Brischetto ha comandato le operazioni tirando un po’ i remi in barca e costringe alla seconda ruota il favorito Eltyme. Poi una volta giunto sull’ultima curva il gentlemen piemontese allungava e prendeva un paio di lunghezze di vantaggio sugli avversari e la retta d’arrivo era una passerella per la figlia di Napoleon Bar. Secondo Earthquaker e terzo Eltyme.

Nel convegno da segnalare il doppio di Edoardo Loccisano. L’allenatore-driver ha prima portato al successo nella seconda corsa Zodiac Dany Grif. Anche in questo caso Loccisano ha risolto tutto portandosi in vantaggio.

Il bis è arrivato nella quinta corsa con Chames dei Greppi. In questo caso però Chames è passato di forza sulla retta opposta ed è andato a vincere.