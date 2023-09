Tanti giovani all’evento del Circolo Montecatini

Una festa speciale all’insegna del sano divertimento abbinato allo sport per giovani e giovanissimi, per iniziare al meglio la stagione dei corsi di tennis. Si è tenuta sui campi del Circolo Tennis Montecatini il "Tennis party", giochi in campo, merenda e pianificazione dei corsi dell’annata sportiva 2023-24 (a seguire, c’è stata una cena al tennis della Locanda Pop). Un momento dedicato alla disciplina sportiva o, per meglio dire, un open day davvero speciale nel quale sono stati protagonisti tutti i bambini e ragazzi già iscritti alla scuola tennis e coloro che ne hanno approfittato per provare la disciplina del tennis, a caccia diciamo di una nuova passione. Per l’occasione, i ragazzi del Circolo che svoltono attività agonistica si sono messi a disposizione dei maestri che gestivano questa giornata speciale. Il loro ruolo è stato quello di palleggiatori: sono stati di fatto loro a mettersi a palleggiare con i giovani che si sono presentati sui campi.

"È stata una grande festa – racconta il presidente del Circolo Tennis Montecatini, Marcello Venturini – nella quale hanno giocato a tennis tutti, anche quelli che si sono presentati per la prima volta. L’obiettivo era proprio quello di cercare di coinvolgere i giovani per appassionarli a questa bellissima disciplina. L’occasione è stata propizia per consegnare gli orari degli allenamenti stagionali e alla fine c’è stato un bel momento conviviale. È stata davvero una bella giornata, passata in compagnia e all’insegna del divertimento". Ottimi i numeri della scuola tennis, così come quelli di tutta la società termale che sta cercando di crescere ulteriormente. "Abbiamo 197 tesserati, 16 squadre. I ragazzi si allenano in 7 campi, tutti in terra rossa, agli ordini dei maestri Marco Filippeschi, Alessio Di Stefano, Andrea Cipriani, Francesco Masoni, Aurora Lisi e Giulia Cappelli. I numeri sono molto alti, siamo soddisfatti del lavoro che stiamo portando avanti. La gestione dell’impianto è della famiglia Cappelli Cecchi, che è nel tennis da più di 30 anni".

"La nostra scuola tennis si pone l’obiettivo non solo di formare giovani tennisti, ma anche quello di far crescere ragazzi e ragazze con una buona personalità, una forte autostima e con valori come amicizia, onestà, rispetto delle regole e degli altri – assicura Francesco Masoni, il direttore –. Un aspetto questo della crescita secondo questi valori che per noi è davvero molto importante. Non chiediamo la vittoria a ogni costo, ma vogliamo far capire loro che un risultato sportivo di valore deve essere frutto di sacrificio, impegno e volontà".

Gianluca Barni