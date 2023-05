Sarà l’arbitro Massimiliano Irrati a dirigere la finale di Coppa Italia

Il valdinievolino Massimiliano Irrati della sezione "Wether Zamponi" di Pistoia è l’arbitro designato dall’Aia per la finale della Coppa Italia tra Fiorentina e Inter, in programma mercoledì sera allo stadio Olimpico di Roma. Irrati sarà coadiuvato dagli assistenti Carbone e Lo Cicero, mentre Fabbri sarà il quarto uomo. Alla Var designato Mazzoleni, avar Marini. Per Massimiliano Irrati si tratta di un’altra grande tappa della sua carriera. E’ infatti la sua prima finale da arbitro di campo, dopo averle dirette praticamente tutte, in Italia, in Europa e nel Mondo, come Var. Il 24 aprile scorso, con Atalanta-Roma, ha raggiunto le 150 presenze in serie A.

N.G.