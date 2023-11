"Questo Monsummano ha margini di crescita"

È bastata una rete di Sabatino, con l’involontaria assistenza del portiere avversario Martini, all’Intercomunale Monsummano per espugnare il campo dell’Alleanza Giovanile di Dicomano e per portarsi al sesto posto nella classifica del girone A di Promozione. Un risultato che certifica l’ottimo momento dell’Intercomunale: quello agganciato nel Fiorentino infatti è il quinto risultato utile consecutivo, noché la terza vittoria nelle ultime quattro partite disputate. I 16 punti fin qui conquistati dalla formazione guidata da Matteoni dicono che i monsummanesi hanno trovato compattezza e una tattica vincente e che per il futuro hanno intenzioni davvero serie: la volontà chiare è quella di continuare a togliersi grandi soddisfazioni, scalando la classifica del girone A.

"Siamo contenti, perché abbiamo centrato un’altra vittoria, anche se un po’ sofferta - ha detto il direttore sportivo dell’Intercomunale, Daniele Fanucc i-. Ma è giusto così, perché ogni squadra ha i suoi obiettivi, e lotta fin da ultimo per poterli raggiungere. Non ci sono davvero partite semplici in questo girone. Anche questa gara contro il Dicomano è stata combattuta, dall’inizio alla fine, però noi siamo stati bravi a farla nostra. Ci stiamo conoscendo, soprattutto con i nuovi, grazie anche a qualche aggiustamento. Stiamo migliorando come squadra e come grupp, ed iniziamo ad imporci in campo, con la giusta voglia di fare la partita. Guardando adesso la classifica, è veramente interessante. Più o meno è in linea con le nostre aspettative".

L’Intercomunale è già da giorni a lavoro per preparare il prossimo match, un big match visto che la sfida sarà contro la Real Cerretese: "Un impegno difficile, perché la Real Cerretese è una delle favorite per la vittoria finale. Però sono sicuro che lo interpreteremo nel modo giusto e cercheremo di fare un’altra bella prestazione. C’è tanta voglia di vincere la prima partita in casa, finora non non ci siamo riusciti".

Simone Lo Iacono