Qualificazionein ballo fra Pontee Valdinievole

Va in scena oggi la gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Eccellenza, in cui si affrontano Ponte Buggianese e Valdinievole Montecatini. La partita si gioca allo stadio Pertini, con calcio d’inizio alle ore 15. Il match d’andata, disputato il 3 settembre, è finito in parità 0-0. In quell’occasione il grande protagonista fu il caldo. Ai punti avrebbe forse meritato qualcosa in più il Ponte Buggianese, che aveva creato le migliori occasioni da gol, senza però riuscirle a concretizzare. I biancorossi inoltre avevano giocato gran parte del match in dieci contro undici, complice l’espulsione di Chelini.

Lo 0-0 di dieci giorni fa, tiene aperto ogni discorso legato al passaggio del turno. La prima giornata di campionato, disputata pochi giorni fa, dà inoltre conferma a quanto detto prima. Il Valdinievole Montecatini infatti ha perso in casa per 2-1 col Montespertoli, subendo il gol che ha deciso la contesa a tempo quasi scaduto. è vero che era anche riuscito poco prima a pareggiare il gol iniziale degli ospiti, grazie al penalty trasformato in rete da Rosati, ma ai molti presenti al "Mariotti" è sembrato una squadra che deve ancora trovare il giusto passo. Il Ponte di Gutili invece ha pareggiato per 1-1 a Fucecchio. Il pari è arrivato al termine di un match in cui i bianco-rossi hanno giocato davvero bene, non riuscendo però a sfondare il muro eretto dai bianco-neri. Il pareggio inoltre sa anche un po’ di beffa, perché è arrivato con un uomo in più. Vincere e passare il turno, potrebbe quindi essere la giusta medicina, per due squadre che da qui in avanti avranno un cammino molto impegnativo.

