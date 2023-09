Mastromarco Sensi Nibali "Pronti per il rush finale"

Gabriele Balducci con la collaborazione di Dal Canto è il direttore sportivo da diversi anni della Mastromarco Sensi Nibali dopo una lunga e brillante carriera come atleta nei professionisti. La squadra che guida (presidente Carlo Franceschi, una colonna portante da sempre della società), ha due tifosi speciali in Vincenzo Nibali e Alberto Bettiol che hanno indossato la maglia del sodalizio pistoiese, ed era tra le più attese della stagione 2023, ma le cose non sono andate come dirigenti, tecnici e sportivi speravano. "Mi aspettavo di più, non è mia abitudine chiedere grandi cose, bisogna fare i conti col materiale che si ha a disposizione - dice il diesse Balducci -. Aggiungo inoltre che la nostra squadra è giovane, qualcuno è vero credevo fosse maturato di più e quindi mi attendevo un rendimento complessivo maggiore e qualche vittoria in più".

Ci sono stati comunque due titoli toscani con Bozicevich nella gara in linea Under 23 e con Dati nella crono in salita. "E’ vero e sono stati entrambi molto bravi nelle due occasioni specifiche, ed anche in altre occasioni. Non amo piangere sulla sfortuna, ma in questa stagione ci è stato contro sotto varie forme. Penso agli incidenti, l’ultimo ai primi di agosto di Ludovico Crescioli (nella foto) uno dei nostri atleti più dotati che era ormai quasi al top della condizione e pronto per i tanti impegni programmati dopo un buon Giro d’Italia e che ha indossato anche la maglia della Nazionale Azzurra, come ha fatto Tommaso Dati. Invece la caduta nella gara di Briga Novarese in Piemonte con frattura del polso. Non sono ancora se potrà tornare a gareggiare in questa stagione".

Aggiungiamo che nell’entourage della Mastromarco Sensi Nibali era atteso qualcosa di più dall’inglese Hannay oltre al successo conseguito, che Lorenzo Magli dopo la splendida stagione 2022 ne ha avute di tutte, tra forature, problemi meccanici e incidenti, mentre Giosuè Crescioli fratello maggiore di Ludovico ha dovuto soffrire per problemi a un ginocchio. Da segnalare la buona crescita del massese Bozicevich, mentre Dati deve credere di più nei suoi mezzi perché il versiliese di Pietrasanta dimostra avere qualità.

Antonio Mannori