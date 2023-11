Loto Rosso da applausi. Arrivano 7 medaglie

Le magnifiche sette. La Loto Rosso Pieve a Nievole, scuola d’eccellenza valdinievolina di arti marziali, strega il "Carrara Fiere" con i propri atleti, guidati dal coach grand master Riccardo ’Sifu’ Innocenti, che segue i bambini, e dal pluridecorato istruttore Piero Gandolfo (gli adulti). Sono 7, infatti, le medaglie conquistate dai nostri alla World Kung Fu Cup 2023, medaglie che vanno ad arricchire il palmares della società pievarina. Federico Bellucci e Noemi Boni sono saliti sul primo gradino del podio, Marco Serafino, Aron Shahaj, Emanuel Nikolla, Jacopo Bernardini e Jacopo Videtta sul secondo. "Grandi e piccini sono stati davvero bravi – chiosa il maestro Innocenti – perché sono riusciti a competere in un contesto davvero mondiale, fatto di 6mila atleti di categorie diverse provenienti da tutto il pianeta. Complimenti, quindi, a tutti i ragazzi per l’impegno e anche il coraggio di mettersi in gioco in una competizione iridata di alto livello. Devono ritenersi soddisfatti così come lo siamo stati noi tecnici. Detto questo, è il momento di rimettersi sotto con gli allenamenti: perché il duro lavoro, unito a impegno e costanza, ripaga sempre. Dulcis in fundo, desidererei ringraziare la concessionaria Brandini SpA per il supporto dato alla squadra nei trasferimenti". Il medagliere della società pievarina si arricchisce ulteriormente: nel corso della sua storia, sono stati 8 gli allori mondiali, con 12 argenti, 8 bronzi, oltre a 4 Coppe Italia. D’altronde è dal 1979, da quando aveva 6 anni, che Riccardo Innocenti pratica le arti marziali e dal ’98 che insegna all’interno della prestigiosa Scuola Loto Rosso di Pieve a Nievole.

Per saperne di più sull’attività della Scuola, affiliata a Opes Coni, del quale Innocenti è il responsabile provinciale, è possibile recarsi in Via Donatori del Sangue al numero civico 20 a Pieve a Nievole o navigare su internet www.lotorosso.com o ancora scrivere un’e-mail a [email protected] oppure contattare uno dei numeri telefonici 0572 1976299 - 338 4690344.

Gianluca Barni