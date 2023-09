Larcianese, Cerasa chiede tempo per crescere

La Larcianese avanza in Coppa Italia. Un gol di Ndiaye nel finale del match contro il Monsummano ha fatto sorridere Maurizio Cerasa. In attesa del nome dell’avversaria nel prossimo turno, il tecnico dei viola prende il buono del passaggio del turno: "Non abbiamo giocato bene come all’andata, ma aver eliminato una ottima squadra come il Monsummano trovo che sia un buon risultato - dice Cerasa -. Abbiamo sbagliato troppo nella fase di finalizzazione, ma nel completto la squadra ha creato occasioni da gol e questo mi soddisfa".

La stagione della Larcianese è appena iniziata e Cerasa sottolinea come la squadra "sia all’interno di un percorso che passa dal lavoro. In rosa ci sono ben diciotto giocatori nuovi rispetto alla passata stagione. L’opera di cambiamento che è stata fatta è sotto gli occhi di tutti. Dobbiamo dimenticarci della squadra che ha raggiunto la finale dei playoff. Ho bisogno - afferma ancora il tecnico viola - di tempo e tanto lavoro per cercare di costruire un vero gioco di squadra. I ragazzi poi stanno conoscendo il mio modo di allenare e le mie richieste. L’aspetto tattico è importante e tutti si stanno applicando per crescere".

Ora testa al campiona: "Abbiamo un avvio tremendo - chiude Cerasa -. Nelle prime tre gare incontreremo Lunigiana, Lampo Meridien e Castelnuovo Garfagnana. Tre squadre forti".

Massimo Mancini