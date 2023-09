La Gema si impone a San Miniato: Basket, 78-84 a Fontevivo

Quasi in contemporanea rispetto ai cugini Herons e a pochi chilometri di distanza da Ponte Buggianese, anche la Gema Pallacanestro Montecatini ha chiuso sabato pomeriggio il proprio pre-campionato con un successo. Lo ha fatto al Palasport Fontevivo di San Miniato imponendosi contro i padroni di casa dell’Etrusca con il punteggio complessivo di 78-84 (12-23, 22-21, 22-25 e 22-15 i parziali). L’ultimo confronto ufficiale fra le due squadre, avvenuto nel febbraio 2020 prima dello scoppio della pandemia era stato un vero e proprio testa-coda: i biancorossi, allora guidati da coach Federico Barsotti, arrivarono al PalaTerme da primatisti del girone A di Serie B e furono sorpresi dal MontecatiniTerme Basketball di Giacomo Cardelli, ultima forza del campionato ma in netta risalita. Succedeva soltanto tre stagioni fa, ma sembra passata un’era geologica. Ora, con i leoni termali in Serie B Nazionale e l’Etrusca scivolata in B Interregionale dopo la retrocessione ai playout della scorsa stagione, la situazione si è capovolta. Anche per questo gli oltre 20 punti incassati in tre frazioni su quattro da Savoldelli e compagni suonano come un piccolo campanello d’allarme: la storia non scende in campo e la San Miniato odierna resta pur sempre una squadra di categoria inferiore, che dopo l’ottimo approccio degli uomini di Marco Del Re, se l’è giocata alla pari per tre quarti anche grazie a qualche errore di troppo dei rossoblù.

Le assenze di due elementi come Mastrangelo e Angelucci costituiscono tuttavia un alibi robusto per Gema: "Una squadra che ha cambiato otto elementi su dieci ha bisogno di lavorare al completo il più possibile e noi al momento non lo stiamo facendo – spiega coach Del Re – Non tutto è andato alla perfezione ma le assenze ci hanno obbligato a schierare quintetti anche piuttosto inediti e nonostante ciò i ragazzi hanno risposto bene. Chiaramente c’è ancora tanta strada da fare e molto da lavorare, anche in vista dell’esordio in campionato contro Legnano, per il quale spero di recuperare sia Angelucci che Mastrangelo". Lavoro in palestra che per Gema ricomincerà oggi dopo due giorni di riposo concessi dallo staff tecnico.

Filippo Palazzoni