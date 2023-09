La Final Four di Montecatini: accordo con LNP, grande evento A2 e B il 23-24 settembre

Il PalaTerme torna a essere capitale del basket dilettantistico. La Final Four di Supercoppa della Lega Nazionale Pallacanestro Old Wild West sarà ospitata da Montecatini Terme nel weekend del 23-24 settembre. L’evento ha ricevuto il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Montecatini Terme e la collaborazione delle società Herons e Pallacanestro. La tradizionale manifestazione di inizio stagione vedrà assegnare non solo il trofeo della B Nazionale, ma anche quello della Serie A2. Sabato 23 si giocheranno le semifinali, domenica 24 le finali. Le 4 protagoniste del tabellone per la Serie B saranno note al termine dei quarti in calendario domenica 17 settembre, mentre quelle del tabellone di Serie A2 si conosceranno sempre al termine dei quarti che si disputeranno martedì 19 settembre. La scelta su Montecatini si è fatta valere sia per l’offerta alberghiera che logistica, con l’impianto del PalaTerme già testato in occasione della Final Four di Serie B LNP ospitata dal 2016 al 2019.