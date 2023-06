Jolly Racing Team, doppio podio di categoria Vittoria di classe per Santoni alla "Marca"

Jolly Racing Team può mandare in archivio, con soddisfazione, un altro fine settimana da protagonista. La scuderia larcianese ha concluso il Rally Internazionale del Taro ed il Rally della Marca conquistando, in entrambi i casi, il podio di categoria. Sui chilometri del secondo appuntamento di International Rally Cup, ambientato in provincia di Parma, Daniele Campanaro ed Irene Porcu hanno garantito alla Peugeot 208 R2 del team Laserprom 015 un’espressione valsa il secondo posto nel Trofeo Rally4R2, alimentando ambiziose prospettive di campionato. Una performance crescente, quella di Campanaro, positiva anche in ottica del prossimo appuntamento, il Rally Internazionale Casentino di luglio.

Vittoria di classe S1600, al Rally della Marca, per Leonardo Santoni. Il pilota fiorentino, affiancato da Andrea Scarpelli, è tornato al volante della Renault Clio S1600 conquistando il primato di categoria.