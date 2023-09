Gran Premio Città di Monsummano Terme: Scappini e Endrizzi vincono nel Ciclismo

Rispetto del pronostico nel Gran Premio Città di Monsummano Terme, tradizionale gara di chiusura in Toscana della stagione esordienti per la regia organizzativa del V.C. Monsummanese 1992. Nella gara del primo anno infatti ha vinto il Campione Toscano e plurivittorioso regionale alla sua undicesima vittoria, Laerte Scappini dell’U.C. Empolese. Il tredicenne di Capraia Fiorentina nella gara valevole anche per i Memorial Manuela Carli e Moreno Cipollini, ha regolato con sicurezza il ligure Caorsi, il suo compagno di squadra Gastasini e gli altri tre atleti che si erano avvantaggiati dopo la salita di Vico che ha selezionato le forze in campo. Nel gara del 2° anno con in palio i Memorial Orlando Bettaccini e Giacomo Pasqui, il successo è andato per distacco al tricolore Endrizzi che si è liberato degli avversari sulla salita di Vico concludendo in trionfo la gara. La volata dei primi inseguitori è stata vinta dal campione toscano Luci sull’umbro Micanti.

Sempre a Monsummano, sulle strade di casa Gianluca Fioravanti ha fatto felici gli sportivi e gli appassionati che lo conoscono. Il Campionato Regionale 2023 per i tesserati della Federciclismo si è svolto su di un circuito in Valdinievole di 12 km e mezzo da ripetere sei volte e la manifestazione organizzata dal Velo Club Monsummanese 1992 presieduto da Marco Bettaccini ha riscosso notevole successo, con la presenza di circa 130 cicloamatori della FCI. Il neo campione toscano Gianluca Fioravanti ha conseguito il terzo posto nella sua categoria M3, ma chi lo ha preceduto non concorreva al titolo toscano. Nella categoria M4 Stefano Degl’Innocenti ha conquistato il secondo posto, mentre ottime le prestazioni anche di Alessio Fioravanti e Alessio Barni. Un bilancio comunque più che positivo, che ha soddisfatto il presidente del Gruppo Sportivo Circolo Cintolese Luigi Pappalardo e l’intero Consiglio Direttivo al termine di una stagione 2023 intensa per l’attività agonistica e organizzativa.

Antonio Mannori