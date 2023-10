Gran Fondo delle Terme. Agonismo e divertimento

Favorita da una splendida giornata di sole con temperatura estiva, ha riscosso grande successo la sedicesima edizione della Gran Fondo delle Terme Pissei organizzata dalla MTB Montecatini. Location di ritrovo partenza ed arrivo, l’Ippodromo Sesana e percorsi spettacolari sulle colline attorno a Montecatini con varie categorie impegnate, il percorso classic e quello lungo, una prova giovanile e quella per i cicloturisti e con bici elettriche.

Agonismo insomma ma anche vero e proprio divertimento per chi ama andare in bici. Il tracciato con la salita verso Malocchio, per proseguire verso Macchino, scendere a Vellano e da qui di nuovo in salita verso Malocchio, discesa su Cozzile, Croci, Vico, Montecatini Alto, per scendere a Montecatini Terme lungo la strada sterrata costeggiando la funicolare e raggiungere il traguardo. Per esordienti e allievi la prova di cross country sulla distanza di 15 km con partenza presso la sede della Misericordia di Malocchio. Al termine delle gare 251 i classificati del percorso lungo, 111 per il corto, una ventina i giovani e poi i cicloturisti e quella della E-bike.

Sul lungo ha prevalso Ole Hem (Cannondale MTB Pro Team) che ha impiegato sui 48 km della gara 2h11’43’’, alla media di km 21,863. Secondo il suo compagno di squadra Nicola Taffarel a 1’52’’, terzo Alessio Agostinelli (KTM Biking) a 1’53’’.

Tra le donne in gara al primo posto la toscana Giorgia Giannotti (Vallerbike Castelfiorentino) nel tempo di 2h53’16’’. Sul percorso classic di 31 chilometri ha prevalso Massimo Baldi (Vettoribike) in 1h44’19’’, alla media di km 17,830 che ha superato in volata Guido Pruneti (Zero Zero Iki Sport), mentre terzo a 3’50’’ è giunto Simone Pesi (EMP), quindi Rossi e Bonaguidi. In questa gara la migliore tra le donne Giulia Biagioni (Asd CM2) in 2h22’56’’.

Si è svolta con successo anche la Granfondo giovanile sulla distanza di 15 km al termine della quale ha prevalso il mugellano Matteo Braccesi (Ciclo Appenninico 1907 Borgo San Lorenzo) in 56’09’’ alla media di km 23,010. Dietro al vincitore a 2’08’’ Mattia Mariani (Siena Bike), quindi Leonardo Poggiali compagno di colori del vincitore a 3’59’’, Antonio Cerone (Via Nova) e Matteo Langella (Mammoli Bike), mentre la prima rappresentante femminile è risultata Emma Tarantino (Vaiano Bike).

Infine tra i cicloturisti segnalazione per Daniela Menegatti (Baracca Lugo), Fabbri, Sgubbi e Galli e per la E-Bike (bici elettriche) Luca Mariangeloni (Ciclismo Terontola), Durelli, Donati, Cardelli e Guarnieri.

Antonio Mannori