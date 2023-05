Gianmarco Bove convocato in Nazionale Disputerà la Mediterranean Swimming Cup

Un’altra grande soddisfazione per l’Asd Nuoto Valdinievole. Gianmarco Bove è stato convocato in Nazionale giovanile per disputare la Coppa Comen-Mediterranean Swimming Cup, come già era accaduto lo scorso anno a Giulia Pasi. Quest’anno l’importante competizione si svolgerà a Larissa in Grecia dal 16 al 18 giugno. Bove, classe 2007, di Cerreto Guidi è cresciuto nel vivaio della squadra valdinievolina e aveva ben figurato ai Criteria nazionali di aprile a Riccione, dove aveva ottenuto un argento nei 50 stile libero. Aveva raggiunto poi il quarto posto nei 100 stile libero, nei 100 farfalla, nei 200 stile e nei 200 misti e aveva concluso in ottava posizione negli 800 stile. "Prox

prio l’ecletticità del nostro portacolori -commenta entusiasta l’allenatore della Categoria e di Gianmarco, Federico Cambi- è stata premiata dalla Federazione. Ancora non sappiamo in quali specialità gareggerà, ma siamo tutti molto soddisfatti, il presidente, noi allenatori e lo staff, perché in due anni abbiamo portato due atleti in Nazionale". L’Italia parteciperà alla prossima edizione della rassegna internazionale con una squadra di 26 azzurrini, 13 maschi e 13 femmine.

