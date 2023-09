Gema Primo test contro Cecina dell’ex Bruni

Sarà il grande ex Giovanni Bruni con il suo Basket Cecina a tenere a battesimo la nuova Gema Pallacanestro Montecatini, che nel tardo pomeriggio di oggi scenderà in campo al PalaTerme (palla a due alle ore 19) per la prima amichevole di una pre-season che vedrà la formazione di Del Re più impegnata a costruire la chimica di squadra fra le proprie mura, attraverso il lavoro quotidiano, che a misurarsi con altri avversari. Non saranno quindi molte le occasioni di vedere all’opera Savoldelli e compagni, al netto del cammino nella Supercoppa LNP di categoria che potrebbe riservare ai leoni termali fino a sei impegni nel solo mese di settembre, nel caso in cui la squadra riuscisse ad arrivare alle final four, per questo la dirigenza rossoblù spera di vedere una buona cornice di pubblico all’interno del palazzetto di via Cimabue, nonostante il periodo vacanziero non si sia ancora esaurito. Anche perché l’avversario, guidato in campo dalla sapienza cestistica dal "professor" Bruni, apprezzato in maglia Gema nella stagione della Serie C Gold, è di ottima levatura: nella stagione appena trascorsa ha dominato il campionato di Serie C Gold staccando il pass per il ritorno in cadetteria dopo un solo anno di purgatorio nel regionale e si è ulteriormente rinforzato con gli innesti di Pedroni e Mazzantini da Piombino.

"Dopo giorni di lavoro in palestra ho bisogno di vedere i ragazzi giocare, anche per capire a che punto siamo e provare a mischiare soluzioni e quintetti – rivela coach Marco Del Re – Le prime due settimane di preparazione sono state molto positive, vedo tanto entusiasmo intorno alla squadra ed è importante che i giocatori lo respirino appieno: l’amichevole serve anche a far sì che il nostro pubblico possa vederci all’opera e trasmetterci il proprio calore, spero in una buona partecipazione da parte dei tifosi". I quali non potranno però ancora vedere una Gema a ranghi completi: "Abbiamo Savoldelli e Dell’Anna infortunati e difficilmente li rischieremo – ammette Del Re – Nicola ha subito un colpo al volto in allenamento e sono stati necessari i punti di sutura, al suo posto giocherà Corgnati in cabina di regia, che in questi primi allenamenti ha fatto vedere ottime cose, come anche Dell’Anna, il quale però ha accusato un affaticamento muscolare e probabilmente non sarà della partita". L’obiettivo sarà recuperare entrambi per il derby di supercoppa di sabato 9 settembre.

Filippo Palazzoni