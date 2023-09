Fabo Herons, tanti acciacchi prima del derby

È andato in archivio con una vittoria l’ultimo test della Fabo Herons prima del sentito derby con la Gema, in programma sabato (ore 21) al PalaTerme e valido per il primo turno di Supercoppa di Serie B Nazionale. Nella serata di ieri, gli Herons hanno affrontato sul campo amico l’Olimpia Legnaia, formazione di B Interregionale. Successo per 82-69 per i rossoblù, che dopo tre frazioni equilibrate (56-54 il punteggio al 30’), hanno staccato gli ospiti nell’ultimo periodo, grazie ad un parziale di 26-15. Sugli scudi soprattutto Carpanzano: dopo essere rimasto a riposo contro la Pielle Livorno, il numero 5 ha sfornato una prestazione da 23 punti, con 811 al tiro. Bene anche Sgobba, autore di 16 punti, e Dell’Uomo, che ha chiuso la sua gara con 11 punti a referto. Non hanno fatto il loro ingresso sul parquet, in via precauzionale, Chiera, Natali e Arrigoni (nella foto). "E’ stato un test probante, ma lo abbiamo voluto fare appositamente perché eravamo sotto ritmo durante gli allenamenti a causa degli acciacchi - le parole del coach della Fabo, Federico Barsotti - Infatti non siamo stati brillanti e non abbiamo avuto costanza, a causa delle rotazioni ridotte. I ragazzi comunque ci hanno messo un buon impegno e soprattutto sono cresciuti nel corso della partita. E questo è un aspetto fondamentale in una fase così delicata della preparazione".

Francesco Bocchini