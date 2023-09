Campionati giovanili di Calcio: ecco tutti i gironi

Un girone per gli Juniores. Uno per gli Allievi B (Under 16). Uno per i Giovanissimi A (Under 15) e due per i Giovanissimi B (Under 14). Saranno questi i raggruppamenti provinciali in cui giocheranno le formazioni giovanili di Pistoia e provincia per la stagione 20232024. Nel girone Juniores saranno 16 le squadre in gara. Pistoia porta in campo ben sette formazioni. Tra queste spiccano Academy Aglianese e Pistoia Nord, che lo scorso anno si erano comportate più che bene, in un torneo dominato dalla Meridien. Cinque formazioni arrivano dalla Valdinievole, con Borgo a Buggiano e Giovani Via Nova pronte a dar filo da torcere per la vittoria. Occhio anche alla Grifoni Soccer Academy, squadra B della Lampo Meridien. Galleno, Capannori, Montecarlo e Pieve San Paolo completano il tutto. Nel raggruppamento dedicato agli Allievi B troviamo ben 15 squadre. Qui lo scorso anno trionfarono i Giovani Via Nova, che si presentano nuovamente ai nastri di partenza, coi favori del pronostico. Tra le altre formazioni della Valdinievole da tenere d’occhio, ci sono il Ponte 2000, il MontecatiniMurialdo, il Borgo a Buggiano ed il Pescia. Pistoia metterà in campo ben nove formazioni: Pistoia Nord, Academy Aglianese e Casalguidi sembrano avere quel qualcosa in più, per puntare dritto alla vittoria.

Il gruppo dei Giovanissimi A sarà composto da ben 16 squadre. La metà di queste sono della Provincia di Pistoia, mentre le restanti 8 arrivano da Lucca e Prato. La Provincia dei lanieri fa il pienone, con ben 5 formazioni pronte a rappresentarla, e coi Giovanissimi del Prato stesso in campo. La presenza di ben 28 compagini, porta i Giovanissimi B ad avere due gironi. Anche qui avremo squadre di Pistoia, altre della Valdinievole; formazioni di Lucca, altre di Prato. I Giovani Via Nova metteranno in campo addirittura ben due team, mentre Prato, Pistoiese e Tau sono pronte a conquistare la vittoria finale.

Simone Lo Iacono