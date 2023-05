Bove d’argento a Riccione nel Criteria nazionale

Ai Criteria nazionali giovanili, che si sono disputati allo Stadio del nuoto di Riccione, l’Asd Nuoto Valdinievole riesce a portare ben dieci atleti della Categoria in una competizione, che ha visto scendere in vasca i giovani migliori nuotatori del panorama italiano. Per le ragazze hanno gareggiato: Nagham Berti (juniores, 2007), Lara Bertoncini (cadetti, 2005), Caterina Ferretti (juniores, 2007), Giulia Pasi (juniores, 2008), Irene Toccafondi (juniores, 2008). Tra i maschi si sono qualificati: Gianmarco Bove (ragazzi, 2007), Marco Cambi (ragazzi, 2009), Niccolò Dini (juniores, 2005), Lorenzo Lucherini (ragazzi, 2009) e Leone Mercanti (juniores, 2006). Berti conquista il 26° posto nei 100 dorso e il 19° nei 50 dorso, Bertoncini è 28ª nei 100 dorso e undicesima nei 200 dorso, Ferretti ottiene il 15° posto nei 200 misti, è nona nei 400 misti, mentre arriva 25ª nei 100 rana e 20ª nei 200 rana. Pasi è undicesima nei 200 misti, quattordicesima nei 100 dorso, ottiene inoltre la 20ª posizione nei 200 dorso e la 23ª nei 50 dorso. Infine Toccafondi conclude 23ª nei 100 dorso. Sugli scudi Gianmarco Bove, che sale sul secondo gradino del podio nei 50 stile, arriva quarto nei 100 stile e nei 100 farfalla, ottiene il quarto posto nei 200 stile e nei 200 misti e chiude ottavo negli 800 stile. Marco Cambi arriva 28° nei 200 stile, 22° nei 100 dorso e nei 200 misti, giunge infine 18° nei 100 stile libero. Dini è 25° nei 100 rana e 27° nei 200 rana, mentre conquista la trentesima posizione nei 50 rana. Leone Mercanti conclude al 12° posto nei 200 dorso, infine Lorenzo Lucherini è trentesimo nei 200 rana. "Sia i maschi che le femmine -commenta l’allenatore Federico Cambi- hanno ottenuto buoni risultati e riscontri cronometrici. In particolare non eravamo mai riusciti a qualificare così tanti atleti ai Criteria, dove l’eclettico Gianmarco Bove ha stupito con la medaglia d’argento nei 50 stile e altre ottime prestazioni".

Luca Fabiani