Elezioni Montecatini, Edoardo Fanucci chiede il riconteggio

Montecatini Terme (Pistoia), 11 giugno 2024 – A Montecatini ha chiesto il riconteggio dei voti il candidato sindaco rimasto escluso dal ballottaggio Edoardo Fanucci, ex deputato del Pd, poi passato a Italia Viva e sostenuto da liste civiche. A fine scrutinio solo 10 voti lo hanno diviso da Claudio Del Rosso, che invece va al ballottaggio per Pd , M5s, Azione/Repubblicani e una lista civica contro il sindaco uscente, Luca Baroncini, coordinatore regionale toscano della Lega, sostenuto da tutto il centrodestra, che cerca la conferma per il mandato bis.

"Attenzione, noi chiediamo i riconteggi, lo abbiamo già fatto - precisa Edoardo Fanucci - ma non perché pensiamo che ci siano stati dei brogli, assolutamente no, magari degli errori o delle non omogenee valutazioni”. Al primo turno Baroncini ha avuto 3.085 voti (33,68%), Del Rosso 2.494 voti (27,23%) e Fanucci 2.484 voti (27,12%).