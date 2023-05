"Montecatini & Parcheggi" in utile. Bilancio in attivo dopo la pandemia

Montecatini Terme, 22 maggio 2023 – «Montecatini Parcheggi & Servizi" torna a produrre utili, dopo il difficile periodo della pandemia. La società, interamente partecipata dal Comune, qualificata come "in house providing", svolge per conto dell’amministrazione il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento e quelli di riscossione della tariffa dei bus turistici.

I servizi sono stati affidati con un contratto che decorre dal primo gennaio 2022, della durata di cinque anni e rinnovabile per lo stesso periodo.

MP&S chiude l’esercizio 2022 con un utile di 16.383 euro, al netto del saldo-conguaglio della parte variabile del canone di concessione, contro una perdita, nel 2021, di 95.688 euro. Il valore della produzione si attesta su un milione e 227.279 euro, rispetto al milione e 159.681 euro del 2021, mentre i costi di produzione sono pari a un milione e 214.295 euro, rispetto al milione e 253.450 euro dell’anno precedente.

L’ufficio gestione giuridica ed economica delle società partecipate "evidenzia pertanto che la società nel 2022 è tornata a generare un risultato positivo di esercizio, riportando gli incassi a valori più vicini a quelli pre-pandemia, risentendo comunque, come evidenziato dall’amministratore unico Gianluca Calzolari nella relazione sulla gestione, nei primi mesi del 2022 dal perdurare dell’emergenza Covid 19, che sicuramente non hanno avuto lo stesso forte impatto negativo avuto nel 2021 (in particolare nei primi e negli ultimi mesi dell’anno) e soprattutto nel 2020".

I ricavi da parcometri sono passati da 907mila a 994mila euro (+9,57%) e in diminuzione del 6,25% rispetto al 2019 dove si erano attestati a un milione e 60mila.

I ricavi dai biglietti giornalieri sono passati da 119mila a 148mila euro (+24,11%) , in diminuzione rispetto al 2019 dove si erano attestati a 163mila euro (-8,98%). I ricavi dalle occupazioni delle aree di sosta sono passati da 16.500 a 22mila euro(+32,88%), in aumento anche al 2019, dove si erano attestati a 17.500 euro (+25,73%).

I ricavi dalla tariffa dei bus turistici (dal cui risultato complessivo il Comune incassa un aggio dell’11,5%) sono stati pari a 24mila euro. Nel 2021 il servizio era stato reso gratuito, mentre nel 2019 i ricavi erano stati di 57mila euro. Calzolari, nella relazione sulla gestione, evidenzia positivamente la generazione dell’utile per il 2022, grazie anche alla ripresa dei flussi turistici e auspica un ulteriore ripresa per i mesi estivi di quest’anno. Il consiglio comunale voterà il bilancio di MP&S nella seduta di mercoledì.

Daniele Bernardini