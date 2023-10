Come scegliere l’aspirapolvere: i consigli a seconda delle esigenze

Avere in casa un aspirapolvere significa disporre di uno strumento essenziale per tenere la propria abitazione pulita e in ordine. È un elettrodomestico che permette di risparmiare tempo ed energie, migliorare la qualità dell'aria interna e garantisce una pulizia efficace e profonda. Sul mercato esiste una vasta gamma di modelli, ognuno con caratteristiche che potrebbero adattarsi al tipo di casa e alle tue abitudini. Ecco quali fattori possono essere considerati in fase di acquisto.

Tipologia

- Aspirapolvere a traino (con filo). È caratterizzato dalla presenza di un motore, un serbatoio per la polvere e un cavo di alimentazione. È dotato di ruote che ne facilitano il trasporto in casa e spesso includono accessori e spazzole per una pulizia efficace su diverse superfici. Gli aspirapolvere a traino possono essere suddivisi in due categorie principali: quelli con sacchetto (che catturano meglio la polvere e dunque sono più igienici, ma richiedono sostituzione periodica del sacchetto stesso) e quelli senza sacchetto (che non necessitano di ricambi; di solito hanno un contenitore di capacità limitata, che può rilasciare particelle nell’aria quando viene svuotato). - Scopa elettrica: ha una potenza minore, ma è più leggera e maneggevole rispetto all’aspirapolvere a traino e è ideale per case con scale o spazi ristretti e punti alti difficili da raggiungere. Può essere con o senza filo. Le versioni con filo solitamente offrono una maggiore potenza di aspirazione, ma possono presentare limitazioni dovute al cavo. Quelle cordless sono più pratiche da maneggiare, ma la batteria deve essere ricaricata periodicamente. - Robot aspirapolvere. È un elettrodomestico molto comodo. Pulisce autonomamente la casa mentre si è fuori o seduti sul divano. Tuttavia, presenta un costo elevato e non può sostituire completamente un aspirapolvere tradizionale. Tutt’al più lo integra. La sua efficienza può variare molto a seconda di modelli e marchi dei produttori.

Altre caratteristiche e funzioni

- Aspirapolvere ciclonico. Utilizza una tecnologia innovativa che separa l'aria dalla polvere all'interno di un serbatoio grazie a una forza centrifuga, catturando lo sporco nella cassetta e rilasciando aria pulita. I serbatoi dei modelli ciclonici sono generalmente più piccoli dei sacchetti tradizionali, ma possono essere svuotati e puliti più facilmente. - Aspiratori di liquidi. Non tutti gli aspirapolvere hanno questa funzione. Se è importante per il compratore, quest’ultimo conviene verificare che essa sia presente nell’elettrodomestico che si intende acquistare. - Aspirabriciole. È progettato per la pulizia di briciole da tovaglie, divani e automobili, ma di solito ha una potenza di aspirazione limitata e una breve durata della batteria. Spesso è incorporato nelle scope elettriche o nei modelli ciclonici.