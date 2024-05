Volontario della Misericordia rianimato dall’arresto cardiaco

Pomeriggio di paura nella sede della Misericordia di Montecatini Terme in via Cairoli. Erano da poco passate le 15 quando un volontario dell’associazione ha iniziato ad accusare un malore. Secondo le ricostruzioni degli operatori che sono intervenuti sul luogo, il cinquantenne è stato notato dagli altri volontari proprio per degli strani rumori, a cui poi è seguita la perdita improvvisa di conoscenza. Il personale della Misericordia ha immediatamente provveduto a chiamare il 118. Tempestivo l’invio di un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Montecatini Terme, a cui è poi seguito l’arrivo anche dell’automedia proveniente da Pescia. I volontari della Pubblica all’arrivo in via Cairoli hanno constatato che l’uomo si trovava in arresto cardiaco e hanno quindi iniziato la procedura per rianimarlo. Fondamentale è stato l’utilizzo del defibrillatore: secondo le ricostruzioni, sono servite dodici scariche per rianimare l’uomo. Il personale della Pubblica ha poi proseguito con il massaggio cardiaco per consentire una definitiva stabilizzazione dell’uomo.

Una volta stabilizzato, su disposizioni del medico presente, il cinquantenne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Jacopo di Pistoia, per un immediato ricovero. Secondo quanto appreso dai sanitari, l’uomo una volta arrivato al San Jacopo aveva ripreso conoscenza ed era vigile. Visibilmente scosso l’ambiente della Misericordia di Montecatini per il maloro accusato da uno uno dei volontari e anche il personale della Pubblica Assistenza che è riuscito con un intervento preciso e tempestivo a rianimare l’uomo.