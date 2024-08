Volontariato ad agosto. Non solo pacchi alimentari dalla Comunità Solidale

Le povertà non vanno in ferie. Nel mese di agosto, dove quasi tutte le attività cessano, diventa ammirevole vedere un’associazione di volontariato impegnata nel dare delle risposte concrete alla comunità in cui è inserita. Parliamo dell’associazione Comunità Solidale Lamporecchio (CSL), che da poco ha festeggiato i dieci anni di attività. Sabato 14 settembre, sarà presentato un volume dove sono descritte tutte le attività di volontariato svolte dall’associazione.

Ad agosto diventa centrale ed essenziale per tante persone, il servizio della distribuzione alimentare. I volontari preparano e distribuiscono un pacco alimentare a trentadue nuclei familiari, tutte le settimane. "Dopo il periodo del Covid il numero delle persone con difficoltà economica è aumentato – dice il presidente Mara Fadanelli –. Non sono solo persone straniere, il 60% delle famiglie che aiutiamo sono italiane. Il pacco alimentare non risolve tutti i problemi ma è un piccolo aiuto. Le famiglie che hanno bisogno ci vengono segnalate dall’assistente sociale o dal Centro d’Ascolto della Caritas di Lamporecchio con cui periodicamente viene rivalutata la situazione delle varie famiglie. Gli alimenti vengono reperiti grazie alle raccolte alimentari organizzate dalla Coop, dalle carte prepagate fornite dalla Coop stessa e dal progetto Comus nato, e da quest’anno dalle associazioni e dalla Società della Salute della Valdinievole. Inoltre i prodotti alimentari vengono forniti periodicamente dalla Caritas diocesana, oltre che acquistati direttamente dall’Associazione".

La CSL è nata ufficialmente nel 2013 come aggregatore di associazioni ed enti che si sono uniti per fare rete. Qui il mondo del volontariato si integra con le istituzioni, ma non si vuole sostituire ad esse. "Vari sono i progetti – conclude il presidente Fadanelli –che stiamo portando avanti: oltre alla distribuzione alimentare, vengono fatti degli anticipi economici a quelle persone, segnalate dai servizi sociali, non riescono a pagare le bollette, o che subiscono uno sfratto; c’è poi la distribuzione vestiti e il Centro d’Ascolto della Caritas, l’aiuto ai rifugiati che si trovano a San Baronto, c’è il gruppo dei volontari delle Cure palliative che collabora con l’Hospice la Limonaia di Spicchio, le "attività socialmente utili" in collaborazione con l’amministrazione comunale di Lamporecchio, il progetto ’Incontri per socializzare’ in collaborazione con l’Auser di Larciano, per combattere la solitudine specialmente delle persone anziane".

I soci che attualmente fanno parte della Comunità Solidale sono: Associazione Anpa Croce Verde di Lamporecchio, Associazione Avis Lamporecchio, Associazione Strade dell’olio e del vino del Montalbano, Associazione Culturale Orizzonti, Associazione filodrammatica La Compagnia della Mezzanotte, Associazione Il Rifugio" Onlus, Tennis Club I Giardinetti, Associazione Casa Dei; Parrocchia S.S. Baronto e Desiderio, Parrocchia S.Maria Assunta di Orbignano, Parrocchia di S.Stefano di Lamporecchio, Parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù di Mastromarco, Circolo Ricreativo del Popolo Rinascita di Lamporecchio Accademia di Masetto", Circolo Arci di San Baronto.

Massimo Mancini