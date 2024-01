Visite guidate a Fontenova e al Mac,n

Ripartono con l’anno nuovo, per due domeniche consecutive, le visite guidate domenicali che includono il servizio bus navetta gratuito, promosse dal Sistema Museale Pistoiese nell’ambito del progetto "Domenica Più". I due appuntamenti di questo mese puntano i riflettori sulla Valdinievole e in particolare sui suggestivi territori di Pescia e Monsummano. Le gite si terranno oggi e il 21 gennaio. Sarà possibile visitare il Museo Civico Galeotti e la Gipsoteca Libero Andreotti di Pescia e la Basilica della Madonna della Fontenuova e il Museo di Arte Contemporanea e del Novecento nella Villa Renatico Martini di Monsummano Terme. La visita a Pescia di oggi è l’occasione per ripercorrere le varie forme di rappresentazioni che l’arte ha riservato, nel corso del tempo, alla donna. Dalle splendide Madonne delle tavole medievali alle sante protettrici delle città fino alla variegata umanità delle donne rappresentate nelle sculture di Libero Andreotti, la passeggiata condurrà a seguire i cambiamenti e le diverse forme espressive degli artisti. A Monsummano, il 21 gennaio, l’itinerario inizia dal Santuario di Maria SS. della Fontenuova. Cuore storico della città, la chiesa fu fondata nel 1602 per volontà del Granduca Ferdinando I de’ Medici. All’interno molte le opere pregevoli. Il pacchetto che comprende visita e servizio bus navetta è gratuito. L’ingresso al museo è a pagamento solo laddove previsto. Il programma completo, comprensivo degli orari del servizio navetta, è disponibile online sul sito della Provincia di Pistoia. Tutte le visite si effettuano con prenotazione obbligatoria contattando il Centro Guide Turismo Pistoia ai seguenti recapiti 335 7116713 - [email protected].

AF