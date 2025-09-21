Vintage mania. Oggi il mercato. Tante occasioni

L’associazione culturale Pinocchio 3000 oggi, all’ex Mercato dei Fiori, prova a bissare il successo ottenuto in primavera con una nuova edizione di Pescia VintageMania. L’evento richiamò in città tantissimi appassionati e curiosi, in una giornata da tenere ben presente, quando si parla del futuro e delle potenzialità di Pescia quale città a vocazione turistica. Un centinaio di espositori provenienti da tutta Italia hanno già confermato la loro partecipazione, le loro bancarelle di abbigliamento usato, bigiotteria, giocattoli, accessori per la casa e la persona, calzature, dischi in vinile, musicassette, cd, vecchi impianti stereo, videogiochi libri, fumetti, handmade, modernariato, collezionismo, hobbistica e altro ancora riempiranno la piazza coperta di quella che stata ribattezzata Pescia Fiere. Una esperienza che rende i visitatori protagonisti di un revival in cui il passato è fonte d’ispirazione, una immersione in uno scampolo di storia, ricco di eventi collaterali.

Il programma verrà arricchito con la musica degli anni di fine millennio scorso proposta da Ringo, storico dj della discoteca Concorde di Chiesina Uzzanese. All’interno della manifestazione, il bar Centrale curerà una zona per cocktail, caffè, tavola calda e tutti i servizi di bar e ristorazione veloce. L’ingresso è gratuito dalle 9 alle 19, e potrebbe tornare, come appuntamento fisso, ogni terza domenica del mese, ad arricchire il calendario degli eventi cittadini.

Emanuele Cutsodontis