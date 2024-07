Via Tripoli, la rabbia dei residenti: “Eliminare la fermata del centro”

Montecatini (Pistoia), 28 luglio 2024 – La chiusura del passaggio a livello di via Tripoli, nuovamente prospettata dalle Ferrovie dello Stato dopo anni di silenzio, riaccende il dibattito sul futuro della città che rischia di essere prima o poi divisa da un muro. A tale proposito è intervenuto il comitato "Montecatiniunasola" per voce di Marta Gentili. E ha proposto, come nodo strategico per la riqualificazione, l’eliminazione della fermata Montecatini Centro e la valorizzazione di piazza Gramsci. "La motivazione che il passaggio a livello di via Nazario Sauro risulta essere quello con le maggiori infrazioni è piuttosto pretestuosa. Il passaggio non ha infatti il transito di pedoni pari a quelli di via del Salsero e di via Marruota. Per affrontare l’ emergenza dovremmo innanzitutto operare in questo senso: redigere uno studio della mobilità veicolare - piano del traffico- che, a nostro avviso, dovrebbe essere finanziato da RFI. L’assetto attuale della mobilità cittadina a cui ci siamo abituati o meglio assuefatti è quantomeno anacronistica. Il problema della mobilità è stato completamente ignorato, pensiamo soltanto al fatto che nessuno si è mai preoccupato di studiare gli effetti che la chiusura dei passaggi a livello di Pieve a Nievole hanno causato alla nostra città".

Il comitato propone l’eliminazione della fermata del treno Montecatini Centro che consentirebbe anche di intervenire sulla sicurezza dell’area, con una riqualificazione del plesso. "Bisognerebbe poi introdurre il divieto di svolta da corso Matteotti in via Nazario Sauro sia per le provenienze da est che da ovest, alleggerendo l’attraversamento da nord del passaggio a livello e costringendo i veicoli a raggiungere via Ugo Foscolo/Bassi mediante i cavalcavia esistenti e snellendo così anche il traffico veicolare del Corso Matteotti. Per le auto provenienti da via Tripoli dovrebbe essere consentita solo la svolta a destra, verso la stazione centrale". Il comitato suggerisce pure l’introduzione del divieto di svolta a destra da Piazza Gramsci verso il passaggio a livello di via Marruota, operazione che consentirebbe non solo di rendere più fluido il traffico ma determinerebbe anche le condizioni per riqualificare la piazza cercando di ripristinare ordine dove oggi regna il caos dando a questo spazio, attualmente senza identità, un aspetto degno di una città Patrimonio Unesco e trasformandola in una vera piazza urbana. L’area Unesco inizia dalla stazione centro".