Via Marruota e ippodromo. È qui la festa

Domenica dalle 9, a Montecatini Terme, la zona sud di via Marruota (tra via Ugo Bassi e via Marche) torna ad ospitare una manifestazione con bancarelle e tante altre cose interessanti. Contemporaneamente, l’ippodromo Snai Sesana darà vita ad una giornata promozionale, ad ingresso libero per tutti, con corse amatoriali al mattino e pomeriggio (senza però poter scommettere). Un binomio interessante, utile per vivacizzare un intero quartiere, che potrà essere utilizzato in futuro coinvolgendo anche le strade collocate tra l’ippodromo e via Marruota. Fin dal mattino, sarà piacevole passeggiare tra le bancarelle di artigianato, antiquariato e vintage: soffermarsi ad ammirare oggetti strani e curiosi appartenuti ad altre generazioni e oggi particolarmente ricercati da appassionati collezionisti.

Nel piazzale antistante la chiesa del Corpus Domini sarà possibile ammirare, fino a sera inoltrata, le magnifiche e artistiche infiorate tradizionali della ricorrenza religiosa realizzate dai parrocchiani. La "Festa in via Marruota", organizzata dall’associazione culturale Pinocchio 3000 in collaborazione con l’Amministrazione e la Misericordia di Montecatini Terme, sarà arricchita anche con i banchi della gastronomia tradizionale e con uno spazio dedicato all’animazione e all’intrattenimento dei bambini. L’ippodromo Snai Sesana aprirà i cancelli nel primo mattino per consentire di utilizzare gratuitamente il grande parcheggio anche per recarsi al mercatino. Le corse dei cavalli prevedono le batterie di qualifica nel corso della mattinata e le finali al pomeriggio: sarà questa una prova generale della struttura che aprirà ufficialmente i battenti venerdì 7 giugno per la serata inaugurale della stagione del trotto.