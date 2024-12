’Via dei presepi’ inaugurata a Pontito

È stata inaugurata, a Pontito, la sesta edizione della Via dei Presepi, iniziativa che riunisce la comunità, e celebra la tradizione in modo artigianale e autentico. La Via si snoda lungo un percorso panoramico e pedonale, in modo da offrire l’opportunità di ammirare non solo le creazioni artistiche dei presepi, ma anche il paesaggio circostante. Gli organizzatori hanno allestito una vero e proprio percorso che, dalla Porta a Luca, il parcheggio alla base del paese dalla parte di Lanciole, sale fino alla chiesa parrocchiale percorrendo le strade e le piazze della Castella, la frazione del Comune di Pescia più alta e lontana dal capoluogo. Il visitatore troverà esposti, lungo il percorso, presepi di ogni dimensione e forma, al fianco di addobbi natalizi realizzati artigianalmente, utilizzando materiali poveri.