Via alla stagione teatrale. Presentato il cartellone

Il teatro comunale di si appresta ad aprire le sue porte per la stagione teatrale 2024 che l’amministrazione promuove con Atp Teatri di Pistoia: in programma ci sono quattro spettacoli che andranno in scena tra gennaio e aprile. Sul palco si alterneranno artisti di grande livello e volti noti al pubblico.

Aprono la stagione, venerdì 12 gennaio, Ottavia Piccolo e i solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo che tornano a confrontarsi in scena, con le parole di Stefano Massini, sulle musiche di Enrico Fink, per dare forma e struttura a un teatro necessario e civile, destinato sia agli adulti sia alle generazioni più giovani, con "Cosa nostra spiegata ai bambini", per la regia di Sandra Mangini. Il racconto dell’etica passa attraverso le parole, i timbri e le azioni di coloro che spesso non hanno voce, come nella storia di Elda Pucci, che fu sindaco di Palermo nel 1983 e che portò, per la prima volta, la città a costituirsi parte civile in un processo di mafia.

Il cartellone si completa poi con "Vicini di Casa", domenica 18 febbraio; "Fiesta", sabato 9 marzo; e "L’Oreste: così i morti uccidono i vivi", sabato 14 aprile. Tutti gli spettacoli sono in programma alle ore 21. Alla biglietteria (333/9250172) i nuovi abbonamenti saranno in vendita il 9-10 gennaio, mentre dall’11 sarà possibile acquistare i biglietti per tutti gli spettacoli. Alla biglietteria del ’Manzoni’ (0573/991609) i biglietti saranno in vendita dal 13 gennaio e anche online su www.bigliettoveloce.it.

"Come ogni anno l’inizio di una nuova stagione teatrale rappresenta un momento di attesa ed emozione – commenta Monica Cetraro, assessore alla Cultura del comune di Lamporecchio –; di concerto con Atp Teatri di Pistoia, anche per la stagione in partenza abbiamo cercato di comporre e unire spettacoli dal sapore diverso, capaci di incuriosire, divertire ed emozionare, che confermino il nostro teatro quale luogo inclusivo, capace di stimolare la partecipazione, coinvolgere un pubblico sempre più ampio e rappresentare un punto di riferimento culturale di grande qualità".