Via ai lavori sulla Mammianese. È scongiurata la chiusura . Resta il senso unico alternato

Al via agli interventi di messa in sicurezza del paramento lungo la SP633 Mammianese Marlianese in località Parignana, nel Comune di Montecatini Terme. A metà maggio è previsto l’inizio delle operazioni che riguarderanno la messa in sicurezza del paramento del terrapieno su cui si sviluppa la SP633 in corrispondenza del chilometro 35+200, appunto in località Parignana, e dureranno cinque mesi. Nel 2021, quando è stato disposto il transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico provvisorio, è iniziato il monitoraggio sul paramento tramite installazione di fessurimetri. Non è prevista la chiusura della strada, pertanto sarà mantenuto il senso unico alternato regolato da semaforo per tutta la durata dei lavori. In queste settimane si sono tenute anche interlocuzioni con gli assessori dei comuni di Montecatini Terme e Marliana, località sulle quali le lavorazioni impatteranno maggiormente in termini di circolazione viaria. Le opere saranno finanziate con risorse ministeriali per un quadro economico complessivo di 609 mila euro. "Il finanziamento ottenuto dal Ministero ci permette di ripristinare le condizioni di sicurezza di questa strada da troppo tempo limitata al transito – ha commentato il consigliere provinciale con delega alla viabilità Lisa Amidei - ringrazio gli uffici preposti per il costante impegno nell’intercettazione di risorse fondamentali per intervenire su opere complesse come la rete viaria".

La gara per l’affidamento dell’incarico è già stata effettuata e sono attualmente in corso i controlli sulla ditta aggiudicatrice. Non appena conclusasi l’aggiudicazione si terrà un ulteriore incontro con l’impresa per concordare il cronoprogramma dei lavori. Si tratterà, pertanto, di eventuali interdizioni al transito di poche ore. La progettazione, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva sono stati affidati a ditta esterna, la 3Ing. di Lucca.

"Ringrazio la struttura tecnica della Provincia di Pistoia per il lavoro svolto rispetto a questo intervento, necessario per superare una criticità che purtroppo da tempo crea disagio alla popolazione di Marliana", ha dichiarato il sindaco Federico Bruschi.