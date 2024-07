Vertice Confcommercio-Comune su arredo urbano e sicurezza

Migliorare le condizioni dell’arredo urbano, attivarsi per garantire una maggiore sicurezza diffusa sul territorio, alleggerire il peso della tassazione che grava sulle imprese. Sono alcune tra le principali richieste presentate dalla delegazione di Confcommercio di Massa e Cozzile, rappresentata dalla presidente Gina Caralli e dalla vicepresidente Simonetta Biancucci, all’assessore alle attività produttive di Massa e Cozzile, Roberto Bernardini, nel corso di un recente incontro.

Confcommercio è così potuta tornare sui temi già fissati nel documento redatto e presentato in sede pre-elettorale. In particolare, quindi, è stato ricordato come uno dei principali fronti di intervento sia quello rappresentato dagli investimenti in termini di arredo urbano. Alla Giunta rappresenta dall’assessore è stato richiesto di supportare il percorso delle imprese locali, attutendo per quanto possibile la pressione fiscale. Infine, è stato ribadito come sia necessario cooperare per la "proliferazione di un turismo sostenibile che porti benefici tangibili all’economia locale, garantendo una manutenzione adeguata dei percorsi naturalistici, in particolare di quelli legati al trekking, e potenziando il supporto al turismo esperienziale ed enogastronomico".

L’amministrazione ha intanto annunciato che verranno avviati interventi di rifacimento delle strade in via Fratelli Cervi e in via Gramsci e che, sul fronte della sicurezza, è prevista l’installazione di ulteriori telecamere di videosorveglianza nelle aree pubbliche. Per quanto riguarda i percorsi di trekking, l’amministrazione comunale ha espresso il proprio impegno per la valorizzazione dei sentieri e dei collegamenti con il comune limitrofo di Buggiano.