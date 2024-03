Verso la tariffa corrispettiva per i rifiuti, incontro per dialogare

Lo dichiara "proficuo" l’amministrazione comunale, l’Incontro di giovedì scorso tra il Comune e le associazioni di categoria per discutere il passaggio alla tariffa corrispettiva per i rifiuti. All’invito hanno risposto Confcommercio, Confindustria, Cna, Coldiretti, Confesercenti e Confartigianato che si sono intrattenuti per oltre un’ora con il sindaco Fabio Berti e il vicesindaco e assessore all’ambiente Lorenzo Vignali. Sono stati affrontati vari aspetti legati al cambio di regime tariffario, con particolare attenzione agli accorgimenti necessari e ai consigli forniti dalle associazioni presenti, specialmente per le prime fasi del passaggio. "Sono molto contento – ha detto il sindaco Berti – di questo confronto franco e interessante con i rappresentanti del mondo economico. Abbiamo illustrato le motivazioni delle nostre scelte e siamo rimasti aperti a una collaborazione futura per migliorare ulteriormente il servizio o risolvere eventuali problemi. Fin dall’adozione del porta a porta, il nostro obiettivo è ridurre il costo per chi produce meno rifiuti. Ringrazio ancora una volta i rappresentanti presenti che dimostrano attenzione al nostro territorio". L’amministrazione chiesinese ha sottolineato anche il proprio impegno a prendere in considerazione i suggerimenti ricevuti e a mantenere vivi gli aggiornamenti sulla situazione. "Abbiamo coinvolto le associazioni di categoria fin da subito per evitare confronti tardivi. Un chiaro dialogo sin dall’inizio – ha spiegato Vignali – agevola il passaggio alla nuova modalità tariffaria per le utenze non domestiche del nostro paese. Abbiamo immediatamente trasmesso al gestore le indicazioni ricevute per migliorare il servizio. Grazie alle associazioni disponibili, diffonderemo ulteriormente le indicazioni per evitare inconvenienti".

AF