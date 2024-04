Oltre duemila studenti al Tettuccio per il festival dei cori scolastici

Si è conclusa in città con oltre 2000 partecipanti,17 atelier di studio, 12 concerti la diciannovesima edizione del maggiore festival europeo della coralità scolastica. Al Festival di Primavera, organizzato da Feniarco, hanno partecipato 57 cori provenienti da tutta Italia e dalla Slovenia.

La pace è stato il tema ricorrente negli atelier dedicati ai bambini delle scuole primarie e medie, che tra le altre proposte di lavoro hanno potuto lavorare con la direttrice francese Mathilde Vittu e i cofondatori di un significativo progetto di educazione corale sviluppato a Betlemme e Hebron, ma hanno anche collaborato con la direttrice del coro di voci bianche del Maggio Musicale Fiorentino Sara Matteucci per mettere in scena un estratto dall’opera per bambini ’Il Piccolo Principe’, nata nel 2022 per il palco della Scala e che il compositore Pierangelo Valtinoni ha ridotto proprio per questo festival. Tra le proposte per i più piccoli è stato realizzato anche un atelier sulle filastrocche infantili nelle tradizioni di diversi paesi del mondo, a cura di Salvina Miano, direttrice siciliana pluripremiata che con il proprio coro ha partecipato alla realizzazione della colonna sonora per la fortunata serie televisiva ’Mare fuori’.

Le scuole superiori si sono cimentate nella complessità del musical con Elisa Dal Corso, ma hanno anche interpretato con varietà di repertori, dalla musica antica al pop. Quest’anno agli atelier dedicati ai cori scolastici e di voci bianche si è aggiunto un laboratorio di studio per i cori giovanili regionali che ha riunito coristi scelti da Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Campania per lavorare su un progetto musicale dedicato ai testi shakespeariani e diretto da Jan Schumacher. Hanno accompagnato i giovanissimi partecipanti in una grande varietà di avventure musicali, i docenti Barbara Agnello, Elia Orlando, la direttrice catalana Gloria Coma Pedrals, il musicista belga Tom Johnson, il compositore e arrangiatore Fabio De Angelis, il direttore genovese Matteo Guerrieri, Tobia Simone Tuveri, Roberta Paraninfo, Mirko Ferlan, Serena Marino, Luca Scaccabarozzi e l’esperto olandese di coro ritmico Rohan Poldevaart.

"È stata un’edizione del festival originale e varia e la soddisfazione dei partecipanti ha confermato la visione del direttore artistico Carlo Pavese nel cogliere appieno sensibilità, orientamenti e gusti dei giovani cantori", ha dichiarato il presidente Feniarco Ettore Galvani.