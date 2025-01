Verso il derby termale del PalaTagliate: biglietti in vendita

È ufficialmente iniziata la marcia di avvicinamento al derby di Montecatini tra Fabo Herons e La T Tecnica Gema, valevole per la seconda giornata del girone di ritorno in Serie B Nazionale. Una stracittadina all’insegna del numero 15: quello in programma mercoledì 15 gennaio alle 20.30 al PalaTagliate di Lucca sarà infatti il quindicesimo confronto diretto.

Gli Herons hanno già comunicato i prezzi e le modalità di acquisto dei biglietti per il match della prossima settimana: si parte dai 15 euro del settore Poltroncine Numerate per arrivare ai 10 euro necessari per un biglietto in Tribuna Nord, passando per i 12 euro per ciascun posto in Tribuna Sud. Un biglietto in Tribuna Ovest, settore riservato agli ospiti, avrà il prezzo di 15 euro, mentre per gli under 14 e i tesserati delle squadre facenti parte del progetto Herons Young l’ingresso sarà gratuito in tutti i settori, escluso il settore Poltroncine Numerate. La prevendita è attiva online da mercoledì sulla piattaforma ticketmaster.it, parallelamente andrà avanti la prevendita fisica che verrà effettuata negli uffici Fabo Herons Montecatini in Largo La Pira 10, a Massa e Cozzile, oggi e domani dalle ore 11 alle 13. La biglietteria del PalaTagliate sarà aperta il giorno della partita, mercoledì 15 gennaio, a partire dalle ore 19.30 e sarà accessibile anche agli ospiti.

Sarà una stracittadina sui generis, stretta fra altri due turni di campionato. La Fabo domenica sarà di scena a Caserta per poi ricevere la domenica successiva Salerno, sempre al PalaTagliate. Terribile il trittico che attende i leoni termali, con Virtus Roma in casa, derby e sfida alla capolista Roseto (anch’essa in trasferta), condensate in appena sette giorni.

Staff tecnici e medici stanno già studiando tabelle e combinazioni per gestire al meglio uomini ed energie: al momento la Fabo si sta allenando al completo, mentre in casa La T Gema sono febbricitanti Passoni e D’Alessandro, oltre a Burini e Bedin, usciti malconci dalla battaglia di Sant’Antimo che ha garantito a La T Gema l’accesso alle Final Four di Coppa Italia.

Filippo Palazzoni