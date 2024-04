Verinlegno, nuova proprietà. La maggioranza va a Zetagi, sullo sfondo i miliardi kazaki

Massa e Cozzile (Pistoia), 11 aprile 2024 – Nuovo azionista di maggioranza alla Verinlegno, la storica azienda che produce vernici per il legno con sede a Massa e Cozzile e che rappresenta una delle eccellenze dell’economia e del mondo imprenditoriale del territorio. Zetagi, società del gruppo Tambour (di proprietà della holding industriale Kusto Group), ha da poco siglato un accordo preliminare per l’acquisizione dell’80% delle azioni di maggioranza dell’impresa valdinievolina. L’ufficializzazione avverrà entro il 9 maggio, con la costituzione del nuovo consiglio di amministrazione.

La Verinlegno è stata fondata nel 1975 da Piero Marchetti; è cresciuta e si è consolidata con Sante Zandò. Le due famiglie, Marchetti e Zandò, resteranno nel consiglio di amministrazione. "Il nuovo assetto – sostiene il presidente di Verinlegno, Sante Zandò – rappresenta un passaggio cruciale verso obiettivi di espansione e opportunità di sviluppo. Si apre un nuovo capitolo da scrivere con entusiasmo nella storia di Verinlegno".

Un commento pieno di entusiasmo arriva anche da Lorenzo Bertazzo, amministratore delegato di Zetagi, che ha finalizzato l’operazione: "Verinlegno e Zetagi – afferma – sono due eccellenze del made in Italy, la cui principale caratteristica è di tenere alta la bandiera dell’Italia nel senso del ’know how’, del modo di fare e di fabbricare. Zetagi compete prevalentemente nel mercato nazionale con concorrenti internazionali, mentre Verinlegno si misura soprattutto in mercati internazionali con concorrenti italiani. Verinlegno è prima di tutto vernici per il legno, Zetagi è anticorrosione, quindi protezione infrastrutture, alta velocità, edifici. Tambour e Kusto Group ci offrono l’opportunità di crescere, di curare ancora meglio i nostri attuali siti produttivi. Il nostro intento è di contribuire ad arricchire il loro prestigio internazionale essendo e rimanendo due eccellenze del made in Italy".

Tambour è un gruppo leader nel settore delle vernici rivestimenti e materiali da costruzione con sede in Israele, che impiega oltre 900 dipendenti, il fatturato si attesta sui 360 milioni di dollari ed è classificata al 60esimo posto tra le aziende produttrici di vernici a livello mondiale. Dispone di sette stabilimenti di produzione, sei in Israele e una filiale interamente controllata a Vicenza, la Zetagi appunto. Zetagi è passata a Tambour group nel 2018. Tambour fa parte a sua volta, dal 2014, del conglomerato multimiliardario Kusto Group, di origine kazaka con quartier generale a Singapore, che opera come holding industriale nella produzione di materiali da costruzione, nella produzione di petrolio e gas, nell’energia, nello sviluppo, nell’edilizia civile e nell’agricoltura a livello globale. Kusto group è guidata da Yerkin Tatishev, fondatore e presidente, uno degli uomini più ricchi del Kazakistan.

Daniele Bernardini