Venturini sul caso brochure: "I cittadini non sono ciechi"

"I monsummanesi non sono né ciechi né ignoranti come li ritiene Simona De Caro dalle risposte che ha dato in consiglio sulla faccenda della brochure di fine mandato". Partono da qui le considerazioni che il candidato sindaco Paolo Venturini esterna verso le giustificazioni sul caso che il sindaco uscente ha fornito durante l’ultimo consiglio comunale a seguito della interrogazione da parte di Giuseppe Mignano. "La De Caro è riuscita a confezionare una toppa persino peggiore del buco stesso – dice Venturini –. Se fosse stata davvero informazione istituzionale andava distribuita a tutti e non consegnata a mano dai volontari del Pd nei bar e nei pub.". Venturini conclude sottolineando come "noi monsummanesi non meritiamo di essere trattati in questo modo e non siamo così ciechi né tantomeno ignoranti come crede il sindaco De Caro perché ormai è evidente a tutti cosa è davvero accaduto e non esiste una foglia di fico tanto grande per coprire l’imbarazzo. Ricordo alla De Caro che oggi è una candidata come tutti gli altri e i candidati si pagano le proprie campagne elettorali di tasca propria. Questo modo di gestire soldi pubblici indica un cinismo e una prepotenza di fondo inconciliabili con il mandato che il sindaco uscente chiede per la seconda volta".

AF