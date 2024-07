Semaforo buttato nella scarpata da un vandalo, caos traffico

Pescia, 23 luglio 2024 – Le prime segnalazioni sono arrivate al sindaco Riccardo Franchi e ai tecnici della Provincia di Pistoia poco prima delle 8 di ieri mattina. Uno dei due semafori installati in via Mammianese Nord per regolare il traffico nell’area interessata dalla frana di poche settimane fa, quello in direzione di Pescia, era sparito. E subito si sono creati i primi problemi, con la segnalazione di un paio di incidenti sfiorati e, in un caso, con due tir in transito, uno in direzione Pescia, l’altro diretto verso Pietrabuona, che si sono trovati bloccati nella strettoia, costringendo uno dei due, quello proveniente dalla direzione nord, a una difficile manovra in retromarcia per sbloccare la carreggiata.

Uno stupido atto vandalico, compiuto da qualche scellerato che, con il suo gesto, ha messo a rischio le vite degli autisti in transito. Appena arrivati sul posto, infatti, i tecnici hanno individuato il semaforo in fondo alla scarpata che costeggia la strada. Solo per fortuna l’impianto, del costo di 20mila euro, non si è danneggiato nella caduta, ed è stato immediatamente ripristinato, tanto che poco dopo le 11 era tornato a essere regolarmente funzionante.

