Valdinievole Montecatini, stop al Forte. Rodriguez e Maggi fanno la differenza

Forte dei Marmi

3

V. Montecatini

0

: Ceragioli, Gentile, Credendino, Rocchiccioli, Arcidiacono (36’ st Sodini F.), Bresciani, Papi, Sodini N. (44’ st Cardillo), Rodriguez (28’ st Alberti), Tedeschi (36’ st Manfredi), Maggi. A disp. Iacopi, Del Soldato, Seriani, Tonacci, Sancredi). All. Malfanti.

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Gega, Isola, Lucchesi (26’ st Coselli), Fioretti (17’ st Casini), Fanti, Torracchi, Lazzari (10’ st Rinaldi), Minardi, Pagnini (17’ st Rugiati), Rosati, Shiqeri (24’ st Rossi). A disp. Baldi, Conti, Fazzi, Musteqja). All. Fabbri.

Arbitro: Manduzio di Livorno.

Marcatori: 15’ Maggi, 32’ Sodini N., 20’ st Rodriguez.

Note: ammoniti Tedeschi e Isola.

Domenica amara per il Valdinievole Montecatini che cade per mano del Forte dei marmi. Allo stadio Necchi Balloni i termali vengono sconfitti dai padroni di casa con un netto 3-0. Giornata da cancellare per la formazione allenata da Fabbri, che dovrà subito voltare pagina, senza pensare troppo a questo brutto ko. Mercoledì infatti si torna in campo per la Coppa Italia, con la trasferta da dentro o fuori sul difficilissimo campo del San Giuliano. Riscatto doveva essere e riscatto è stato. Il Forte rialza la testa dopo la batosta 4-0 a Cerreto Guidi e lo fa tornando subito a segnare con tutti i suoi attaccanti e senza prender gol. Negli squali (dove Cagnoni scontava l’ultima domenica di squalifica) mancavabo capitan Lossi e Del Soldato. La sblocca bomber Maggi su assist di Rodriguez. Il cubano manda poi in gol Nicola Sodini alla mezzora. E nella ripresa è lo stesso ’Rey’ a chiudere i conti.

La cronaca. Primo tempo che vede il Forte dei Marmi attaccare con forza ed andare due volte in gol. Al 15’ è Maggi a segnare la rete che sblocca l’incontro, e che mette la gara in discesa per la formazione allenata ieri da Malfanti. Quasi un quarto d’ora dopo tocca a Nicola Sodini. Nella ripresa mister Fabbri prova a rimescolare le carte, inserendo forze fresche tra le fila biancocelesti. Però alla fine viene fuori ancora una volta il Forte dei Marmi, che cala il tris con Rodriguez. La sconfitta fa rimanere il Valdinievole Montecatini fermo a quota 21 nella classifica del girone A di Promozione. Come detto, tempo ed occasioni per riprendersi sono comunque già in vista, con l’impegno di Coppa Italia col San Giuliano, in programma mercoledì pomeriggio dalle ore 15 sul campo della squadra pisana, e con la sfida di campionato contro la Real Cerretese, in programma domenica allo stadio Brizzi di Margine Coperta.

Simone Lo Iacono