Va in cerca di asparagi, ritrovato dopo ore

Ore d’ansia, tra lunedì e martedì, per un pensionato di 87 anni, scomparso dopo essere andato in cerca di asparagi tra Poggio alla Guardia e Pieve a Nievole. I familiari, non vedendolo tornare, hanno chiamato i soccorsi. Carabinieri, vigili del fuoco e polizia municipale sono partiti in cerca dell’uomo. L’allarme è stato diffuso attraverso i social, nella speranza che qualcuno potesse averlo visto. Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno continuato con grande impegno la ricerca, sperando di trovarlo. E quando ormai i familiari stavano iniziando a tenere il peggio e che il loro caro potesse passare una notte fuori di casa, l’uomo è stato ritrovato sano e salvo. I congiunti hanno potuto così riabbracciare con grande gioia il loro caro, tirando un sospiro di sollievo per lo scampato pericolo.