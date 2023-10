Uzzano: ecco i vincitori dell'Uzzanese dell'Anno

In palio non c’erano premi particolari, trofei o somme di denaro. I vincitori dell’uzzanese dell’anno, organizzato anche quest’anno da Alessandro Riccomi sulla pagina Facebook di cui è amministratore, “Sei un vero uzzanese se...“, ricevono solo la stima e l’affetto dei propri compaesani. Il sondaggio è indirizzato a quelle persone, associazioni, enti educativi, che nel corso dell’anno si sono distinte per l’attività svolta. Anche in questa edizione, nella quale per la prima volta si poteva votare in due categorie, associazioni collettive e singoli, sono stati in tantissimi a esprimere la propria preferenza. Nella prima delle due categorie il primo posto se lo è aggiudicato Bailando salsa e son solo ASD, associazione che offre momenti di svago e di aggregazione, già vincitrice dell’edizione 2022. Al secondo posto il Gruppo giovani Santa Lucia. Quest’anno i ragazzi hanno organizzato i campi estivi alla parrocchia di Santa Lucia e lo spettacolo “Aggiungi un posto a tavola“. Terzo posto per il Gruppo scout Agesci Uzzano 1.

Fra i singoli, ha vinto Giacomo Figliola, da tanti anni volontario della Misericordia e di altre realtà associative. Al secondo posto Luca Pucci, governatore della Misericordia: grazie al cui impegno l’associazione ha raggiunto importanti obiettivi, come l’acquisto della sede e della vecchia chiesa parrocchiale di Santa Lucia, il potenziamento degli automezzi di dotazione, non da ultimo il pulmino recentemente inaugurato. Terzo, infine, Antonio Bellandi, compositore, direttore d’orchestra e musicologo, anima del concorso “Voci in Canto“ e della “Serata pucciniana“.

e.c.