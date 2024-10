Una settimana di cinema. Torna il Festival dei corti

Al via l’edizione 2024 del Montecatini International Short Film Festival, la più antica manifestazione d’Italia dedicata ai cortometraggi: dal 4 al 10 novembre il centro termale toscano tornerà ad essere un crocevia internazionale affollato da registi, produttori, autori ed attori da tutto il mondo. Sette giornate con tante iniziative ad accesso gratuito e un ricco programma, allestito dal direttore artistico Marcello Zeppi, che si svolgerà tra più location (le Terme Tettuccio, il Cinema Excelsior e il Palazzo del Turismo) e coinvolgerà tutta la città di Montecatini Terme. Tra le guest star attese al festival le attrici Morena Gentile, Denny Mendez e Carlotta Parodi, il compositore e produttore musicale Ron Jones, il ballerino e coreografo Giuseppe Picone, l’attrice e doppiatrice Myriam Catania e tanti altri ancora. "Il Fesival è ormai una manifestazione sempre più interdisciplinare – commenta Marcello Zeppi, direttore artistico del Festival –. Ma è anche un festival che ha un cuore sociale, e che da quest’anno coinvolge direttamente anche le associazioni di volontariato della città".

Tante le novità in programma: martedì 4 novembre il festival parte con una delle sorprese di quest’anno, la sezione Film du Garage, coordinata da Stefano Faggiorini, dedicata al cinema indipendente. Dal 5 al 9 novembre al Cinema Excelsior partono le proiezioni ad accesso gratuito in concorso, con cento cortometraggi scelti dalla giuria guidata da Olga Strada, provenienti da tutto il mondo. In programma anche rassegne cinematografiche dedicate ai tre paesi special guest di questa edizione: Armenia, Portogallo e Spagna. "Il festival è un’iniziativa ormai consolidata – dice Luca Gori, presidente di Fondazione Caript – che ogni anno ottiene una bella partecipazione di filmati da tutto il mondo". Nei sette giorni della manifestazione, il festival vuole essere inoltre un momento di rilancio turistico ed economico, attraverso il progetto ’Identità italiana nel cinema. Storie e memorie della comunità di Montecatini Terme’, che vedrà il Palazzo del Turismo dal 4 al 10 novembre diventare la sede di incontri per nuove produzioni fra società di produzione cinematografiche italiane ed estere.