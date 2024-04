Una rivalità infuocata. Pielle-Fabo, ci risiamo

Quello di domenica al Modigliani Forum di Livorno sarà il quinto scontro diretto fra Fabo Montecatini e Pielle Livorno. Da quando il club di Andrea Luchi è approdato in Serie B, a parte i rivali cittadini della Gema, non c’è avversario che abbia incrociato le armi con gli Herons più volte come i biancoblù labronici, contando anche le sfide in Supercoppa. Nella maggior parte di esse il confronto ha trasceso i confini del basket giocato e ha regalato episodi che poco c’entrano con lo sport. Le due tifoserie di certo non si amano ma finché si resta nel perimetro degli sfottò non c’è da preoccuparsi: finora manifestazioni di violenza aperte e conclamate non ce ne sono mai state, i problemi semmai si creano quando l’acredine e la tendenza a trattare tutti gli avversari come nemici giurati investe giocatori e tesserati delle altre squadre. E quelli della Montecatini sponda Herons sembrano essere fra i primi della lista nera per i tifosi portuali.

Alla prima nonché vittoriosa apparizione di Natali e compagni al PalaMacchia targato Pielle, datata 5 febbraio 2023, nei confronti dei giocatori rossoblù e soprattutto di coach Federico Barsotti fu riservata un’accoglienza a base di birra e sputi, condita dal lancio di qualche oggetto fra cui una bandierina che colpì il tecnico ex San Miniato. Nemmeno nel proprio fortino i tesserati rossoblù possono dire di essersi sentiti al sicuro: lo scorso settembre al PalaTerme in occasione delle finali di Supercoppa, durante i festeggiamenti per il trionfo della Caffè Toscano contro Ruvo di Puglia, qualche esagitato di fede piellina pensò bene di fare irruzione nell’area hospitality per cercare di avvicinare con intenti non propriamente benevoli il presidente Andrea Luchi e ancora una volta coach Barsotti. Qualche giorno prima, il 13 settembre 2023, si era consumato l’episodio fin qui più grave registrato nell’ambito della rivalità bianco-rosso-blù, ovvero il pugno rifilato dal dirigente Pielle Marco Romei ad Adrian Chiera durante il match valido per il secondo turno della stessa Supercoppa, giocato al PalaMacchia.

Insomma quando si incontrano Fabo Herons e Pielle Livorno spesso e volentieri succede qualcosa, in campo ma soprattutto fuori. La speranza in casa termale è che il match di domenica al Modigliani Forum rappresenti un’eccezione e durante i quaranta minuti sul parquet la protagonista sia soltanto la pallacanestro.

Filippo Palazzoni