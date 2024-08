Una louisiana di beneficenza. Raccolta fondi per Dynamo Camp

Giornata speciale per il Circolo Golf di Montecatini, degna cornice di una louisiana di beneficenza per la raccolta fondi Dynamo Camp, organizzazione che offre gratuitamente programmi di terapia ricreativa con assistenza specifica a bambini affetti da patologie gravi o croniche.

Questa volta i risultati della gara passano in secondo piano rispetto al valore della ospitalità e delle donazioni fatte dai tutti i partecipanti. Il programma della giornata ha visto una santa messa, officiata da Don Alfredo Paladini sulla terrazza del Circolo prospiciente al tee della buca 1, seguita dalla gara, con partenza shot gun con oltre trenta coppie in campo, al termine della quale una cena offerta dagli sponsor con premiazione, lotteria ed asta benefica.

La premiazione si è svolta sulla bellissima terrazza del Golf Montecatini che ha visto, al tavolo con il presidente Laldi, la presenza del prefetto di Pistoia Licia Donatella Messina, la quale ha lodato l’attività Dynamo "che propone progetti di inclusione per fare accoglienza sul nostro territorio". Insieme a loro erano presenti il sindaco di Montecatini Claudio del Rosso, il giornalista Massimo Caputi, il vicepresidente FIG Toscana Nicola Risaliti oltre al socio Riccardo Gennai che in collaborazione con Gianni Acciai di Tenuta Querciamatta sono stati il traino di questa manifestazione la cui anima è stata la segretaria del Circolo Lorella che si è prodigata per la buona riuscita dell’evento.

I tavoli erano colmi di premi sia per i vincitori della gara che per la lotteria e durante la cena, offerta da Maurizio Stefanelli di Conad in collaborazione con i soci Maurizio Fagni di Fabo e Roberto Crivellaro per le bevande, sono stati estratti i biglietti vincenti che, grazie all’impegno dei main sponsor quali Nencini Sport, Querciamatta, Slitti Cioccolate oltre che di molti commercianti di Montecatini, hanno visto raccogliere una cifra considerevole.

Ospite d’eccezione in campo anche il calciatore Borja Valero che ha donato una sua maglietta dell’Inter per l’asta di beneficienza insieme a due magliette della nazionale firmate da Giancarlo Antognoni ed una dell’Empoli del socio Davide Zappella, che hanno raccolto quasi mille euro. Tale cifra sommata ai proventi della lotteria hanno permesso al Circolo di donare quasi 3.700 euro all’associazione Dynamo Camp rappresentata da Sabrina Ventura che ha più volte ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile questo evento. Nel suo saluto di ringraziamento ha voluto ricordare come lo scopo dell’organizzazione sia quello di "permettere ai ragazzi di ritrovare fiducia in se stessi attraverso tutta una serie di attività svolte al Campo ma in futuro anche al di fuori di esso". Ha poi voluto ricordare la data del 6 ottobre quando sarà previsto un open day per tutti colori che hanno desiderio di conoscere questa realtà importante per il territorio, evidenziando che la Dynamo Camp offre il suo supporto su base di gratuità e utilizza fondi provenienti da donazioni.