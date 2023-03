Una giornata dedicata alle donne Libri, musica, ricerca e beneficenza Così il teatro Pacini si tinge di rosa

Per celebrare la festa della donna nel modo più adatto, il comune di Pescia ha organizzato, insieme ad altre realtà cittadine, un doppio appuntamento al Teatro Pacini, incentrato appunto sulla dimensione femminile della società e le sue problematiche, attraverso tre eventi, che faranno divertire oltre che riflettere. Il primo evento è previsto nel pomeriggio di oggi: nella sala conferenze della Pubblica Assistenza in piazza XX Settembre, alle 17,30, organizzata dall’associazione contro la violenza di genere “Anna Maria Marino”, con il patrocinio del comune si terrà la presentazione del libro ‘Universo Donna‘, a cura di Jaqueline Monica Magi, edito da Marco del Bucchia. Dora Donarelli, curerà la lettura di alcune poesie. Condurrà Emanuele Cutsodondis, l’ingresso è libero. Qualche ora dopo, alle 21, al Teatro Pacini, avrà luogo "Haight Ashbury 60s". Il concerto consiste in un percorso musicale che attraverserà gli anni sessanta e li narrerà attraverso immagini, parole e musica riferite ad un momento storico in cui il ruolo della donna nella società assunse il riconoscimento negatole per secoli. L’iniziativa interamente realizzata dall’amministrazione comunale con il coinvolgimento di alcune associazioni territoriali, quali: associazione Anna Maria Marino, Rotary club Pistoia Montecatini Terme e Pubblica Assistenza Pescia. I biglietti sono disponibili in prevendita alla Pubblica Assistenza fino alle 17 e poi al teatro Pacini. Venerdì alle 21,15, Le Sandre Birbanti presentano “Seno e Coseno, angolazioni diverse” , spettacolo in chiave allegra volto alla sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno, sempre al teatro Pacini di Pescia. Lo spettacolo descritto dalle autrici come “opera buffa” è liberamente tratto dalla vita delle protagoniste testimoni speciali per la prevenzione del tumore al seno e fa parte degli eventi legati alla giornata internazionale della donna patrocinati e organizzati dal comune di Pescia. Questa iniziativa nasce come momento di riflessione sull’ importanza della prevenzione e sarà supportata dagli interventi di Ilaria Pazzagli direttrice SOS oncologia di Pescia e di Claudio Guerra responsabile della senologia dell’ ospedale di Pescia. Ingresso 5 euro, con l’incasso che sarà direttamente devoluto al reparto di senologia del nosocomio pesciatino.