Una domenica tra stand di ogni genere e pure visite mediche

Domenica Pescia si appresta a vivere una nuova, intensa giornata ricca di manifestazioni, dislocate in gran parte del centro storico a partire dal mattino. In piazza Mazzini torneranno le bancarelle di Pescia Antiqua, evento organizzato dall’associazione culturale Pescia 3000 in collaborazione con l’assessorato alle Attività Produttive: mobili, soprammobili, oggettistica, quadri, stampe, numismatica, filatelia, libri, fumetti, cd, dischi, musicassette e tanto altro ancora riempiranno ogni spazio di una manifestazione diventata un punto di riferimento a livello regionale e nazionale. Via Andreotti e via Buonvicini ospiteranno il mercatino del riuso e del vintage, dove trovare capi di abbigliamento e accessori usati prodotti da grandi firme a prezzi per tutte le tasche, mentre in borgo della Vittoria saranno collocati i banchi di gastronomia e dolci tipici toscani.

La parte nord di piazza Mazzini accoglierà ‘Lions In Piazza’, con i medici e i volontari del Lions Club che si mettono a disposizione di tutti, mattino e pomeriggio, per consulenze cardiologiche o oculistiche, elettrocardiogramma, misurazione pressione arteriosa, determinazione della glicemia e altri consulti medici. Il Comitato Il Palagio, in piazza Santo Stefano, alle 11 al tramonto ha predisposto un tuffo nella stagione dei colori e dei sapori, con musica dal vivo, aperitivi e banchi di florovivaismo, artigianato e curiosità. I volontari di Quelli con Pescia nel cuore e Officina delle Arti accompagnaranno i turisti a visitare monumenti, chiese e angoli significativi della città. Con un unico biglietto di ingresso saranno aperti il Museo civico e il Palagio, con la Gipsoteca Libero Andreotti. Nei ristoranti potenziata l’offerta, proponendo piatti della tradizione pesciatina, fra i quali l’asparago grosso. Sosta gratuita in tutti gli stalli pubblici, compresi quelli di solito a pagamento.