Un nuovo centro prelievi. Con i servizi convenzionati

MONTECATINI

La Società di Soccorso Pubblico di via Manin attiva il primo centro prelievi strutturati dell’associazione di volontariato, convenzionato con l’Asl. Il servizio, nel cuore del centro cittadino, rappresenta un’opportunità importante anche per le fasce più deboli della società. Gli anziani che vivono nella zona, infatti, potranno andare a effettuare il prelievo del sangue più facilmente. La storica associazione di volontariato è molto soddisfatta per aver concretizzato un obiettivo del genere, che segna l’avvio di un processo di maggiore sinergia con la sanità pubblica, aumentando i servizi disponibili sul territorio. "Questo significativo traguardo – sottolinea il Soccorso Pubblico - rappresenta il culmine di un progetto iniziato un anno fa, quando l’associazione ha deciso di ristrutturare i suoi due ambulatori, riportandoli a nuovo splendore. Il nuovo centro prelievi offre un servizio fondamentale ai cittadini di Montecatini . Non solo è una struttura convenzionata con la sanità pubblica, ma include anche un ambulatorio infermieristico privato dove sarà possibile usufruire di molteplici servizi aggiuntivi".

Gabriele Pellegrini, presidente dell’associazione, è orgoglioso per il traguardo raggiunto e punta a portare avanti nuove iniziative a favore della cittadinanza insieme a tutte le persone impegnate, a vario titolo, nell’associazione. "Questo è solo l’inizio – sottolinea - "Questi lavori fanno parte di un progetto più ampio, ma è giusto e corretto riconoscere i meriti di ogni singola azione. Il progetto è stato seguito sotto la supervisione di Christopher Molinaro, nostro volontario decennale e consigliere, che, nella sua lungimiranza, ha visto un nuovo punto su cui mettere le basi per quella che sarà la nuova sanità della città di Montecatini: fruibile a tutti, funzionale e professionale. Abbiamo ancora tante novità per i nostri soci e per i cittadini".

Per prenotazioni al centro prelievi è sufficiente visitare il sito zerocode.sanita.toscana.it, dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 9:30. Gli ambulatori saranno aperti dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, e la domenica solo la mattina. "L’apertura di questo centro prelievi – conclude la Società di Soccorso Pubblico - dovrebbe inorgoglire ogni singolo cittadino di Montecatini Terme. La dedizione e l’impegno profusi in questo progetto sono una testimonianza del potenziale della nostra comunità di crescere e migliorare, fornendo servizi essenziali di alta qualità a tutti i residenti".

Daniele Bernardini