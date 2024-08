Un nuovo centenario. I ricordi di Giovannini

Ha compiuto 100 anni il 7 agosto Giovanni Giovannini, bagnaiolo doc, già dirigente delle terme di Montecatini, appassionato lettore de La Nazione. A festeggiarlo, la moglie e due figli. Giovannini, profondo conoscitore delle nostre terme, per anni si era battuto (anche se in pensione) contro la vendita a spezzatino degli stabilimenti.

In una delle ultime interviste, rilasciata nel 2013, aveva dichiarato: "Già negli anni Ottanta si intravedevano i segnali negativi per le terme montecatinesi, che dovevano essere un campanello d’allarme per un prodotto che perdeva la sua qualificazione terapeutica". Da li in poi, secondo l’ex dirigente delle terme, il potere politico e le categorie economiche non hanno saputo reagire e si sono cullate nell’illusoria speranza di un cambio di indirizzo della clientela, fidando prima in un effimero concetto di termalismo sociale o assistenziale, poi in una più decisa caratterizzazione turistica e congressuale. Il danno è stato poi concluso dalla crisi economica mondiale.

Giovannini aveva poi più volte precisato la propria soluzione: "Il prodotto Montecatini non è solo termale, ma dovrebbe essere confezionato da tutte le componenti della città (Comune, Terme, categorie economiche, scuola) e che al momento le nuove Terme Redi sono le uniche che hanno indirizzato la propria offerta terapeutica verso due settori-caposaldo del nuovo modo di intendere il termalismo: prevenzione e riabilitazione. Le terme Redi possono vantare la piscina termale, la palestra con attrezzature moderne e personale qualificato con laurea in scienze motorie. Questa struttura ha anche in programma un percorso parallelo di ricerca e sperimentazione pratica con l’Università di Firenze".

Consigli lucidi e tuttora validi e attuali. Giovannini ha diretto le relazioni esterne e il marketing delle Terme negli anni più floridi. Delle Terme dunque può ben parlare. Più volte aveva anche suggerito di creare, sempre insieme all’università, un centro di aggiornamento permanente del medico e del personale tecnico-sanitario, tenendo corsi e convegni. A Giovannini vanno gli auguri della nostra redazione. Un esempio, secondo Giovannini, che può essere un buon inizio.