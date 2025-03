"Un compattatore per la plastica"

Il gruppo consiliare ’Chiesina e le sue Frazioni’ ha presentato una mozione, da discutere nel prossimo consiglio comunale, per chiedere al sindaco e alla giunta di attivarsi per posizionare anche a Chiesina Uzzanese un compattatore per il riciclo delle bottiglie di plastica Pet. L’obiettivo non è solo quellodi incrementare la raccolta ed il riutilizzo di materiali riciclabili, ma anche di inserire una scontistica per ogni bottiglia riciclata promuovendo un accordo in favore del commercio locale (buoni spesa per i negozi di vicinato, ristoranti o pizzerie) del centro e delle frazioni. Nella stessa mozione si chiede anche di attivarsi col il gestore rifiuti Alia per riconoscere crediti per il conferimento delle bottiglie nei compattatori,con un risparmio veloce e concreto nella bolletta della Taric.